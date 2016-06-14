Теннисистка Цуренко проиграла на турнире в Бирмингеме, Стаховский выиграл в Галле

В английском Бирмингеме и немецком Галле проходят теннисные турниры на травяных кортах в рамках подготовки к самому престижному Уимблдонскому теннисному турниру, где с победы стартовал Сергей Стаховский, а Леся Цуренко уступила уже в первом матче.

42-я ракетка мира, 27-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла прошедшей через квалификацию 28-летней болгарке Цветане Пиронковой, занимающей в мировом рейтинге 72-ю позицию, со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 6 минут. Цуренко реализовала три брейк-пойнта из пяти, в то время как ее соперница шесть из 13-ти. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу, при этом Леся совершила четыре двойных ошибки, а Цветана – одну. Теперь в их очном противостоянии болгарка впереди - 4:1.

В свою очередь, 30-летний Сергей Стаховский, замыкающий в мировом рейтинге топ-100, обыграл в трех сетах 60-ю ракетку мира, 23-летнего американца Денису Кудлу со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Теннисисты играли 1 час 52 минуты. Стаховский взял три подачи Кудлы и не удержал две своих. На счету Сергея 19 эйсов при двух двойных ошибках против десяти эйсов и одной двойной у соперника. Ранее теннисисты не встречались.

А вот первая ракетка Украины Александр Долгополов не сыграет на турнире в Лондоне. Стало известно, что украинец снялся с турнира и его место в основной сетке займет чех Иржи Веселы. Напомним, Долгополов получил повреждение в матче против Доминика Тима на «Мастерсе» в Риме, после чего не сыграл ни одного матча и пропустил Ролан Гаррос. Как сообщил сам Александр Долгополов, его все еще беспокоит старое повреждение, но он рассчитывает сыграть на следующей неделе на турнире в Ноттингеме.