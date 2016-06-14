ITF дисквалифицировала украинского врача из-за нарушения антидопингового законодательства

Об этом сообщает Радио Свобода.

13 июня в ITF сообщили, что Елена Дорофеева в 2014 делала инъекции вещества диметилбутиламина, внесенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в реестр запрещенных, украинской теннисистке Екатерине Козловой.

Читайте такжеРоссийскую теннисистку Шарапову дисквалифицировали за допинг на два года

Дорофеева подавала ходатайство о том, что обвинения были выдвинуты незаконно, поскольку она не попадает под определение игрока или вспомогательного персонала. Но ее ходатайство отклонили. В ITF решили назначить Дорофеевой дисквалификацию на 4 года, начиная с 1 мая этого года.

Тесты на употребление допинга 22-летней Екатериной Козловой прошлого года дали положительный результат. Это стало основанием для дисквалификации ее от соревнований на 6 месяцев.

Козлова занимает 98-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации.