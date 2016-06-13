Главан и Окунева признаны лучшими легкоатлетами мая в Украине
16:34, 13 июня 2016Другое
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Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов мая в Украине.
sport.bigmir.net
Лучшими легкоатлетами мая в Украине признаны представитель ходьбы Игорь Главан и прыгунья в высоту Оксана Окунева, сообщает пресс-служба ФЛАУ.
Главан на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Риме на дистанции на 50 км завоевал бронзовую награду в индивидуальном зачете (3:44.02) и серебряную – в командном.
У женщин победу одержала Оксана Окунева, которая победила на Кубке Украины в Кировограде по прыжкам в высоту со вторым результатом сезона в мире – 1 м 95 см.
Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.
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