Пловец Говоров одержал две победы на этапе престижной серии "Маре Нострум" в Барселоне

В Барселоне (Испания) завершился третий этап серии «Маре Нострум», где украинец Андрей Говоров одержал две победы, сообащет пресс-служба Федерации плавания Украины.

В плавании на 50 м баттерфляем Говоров победил с рекордом соревнований – 23,16 секунды. Украинец опередил Энрике Де Соузу Мартиньша из Бразилии на 0,40 секунды и россиянина Александра Попкова – на 0,70.

Быстрее всех Говоров также проплыл 50 м вольным стилем и также с рекордом соревнований – 21,61 секунды. Вторым стал британец Бенжамин Проуд (21,85), третьим - бразилец Итало Дуарте (22,40).

Как сообщал УНИАН, на первом и втором этапах «Маре Нострум» Говоров также первенствовал на 50 м вольным стилем и баттерфляем.

Дарья Степанюк в Барселоне заняла шестое место в плавании на 50 м баттерфляем (26,89). Победила шведка Сара Сьострем (25,27). На дистанции 50 м вольным стилем Степанюк была десятой с результатом 25,54 секунды, а первенствовала также Сара Сьострем (24,45).

Дмитрий Оселедец на дистанции 200 м брассом занял 13-е место, финишировав пятым в финале «Б» (2.15,98). Победителем стал немец Марко Кох (2.09,05). На дистанции 100 м брассом Оселедец завершил выступление в квалификации – 30-й (1.04,12). Победил британец Адам Пити (59,07).