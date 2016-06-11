В Германии призвали МОК не допускать российских легкоатлетов к Олимпиаде

Открытое письмо Клеменса Прокопа к главе МОК Томасу Баху было опубликовано в пятницу в журнале Spiegel, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам главы федерации, немецкие спортсмены были шокированы масштабом нарушений с применением допинга российскими атлетами и обратились к нему с просьбой принять меры.

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"Недавние данные показали, что принцип равных соревновательных возможностей не был соблюден [...] Это означает, что были обмануты не только спортсмены, но и МОК, и были преданы олимпийские ценности", — говорится в письме Прокопа Томасу Баху.

По мнению автора письма, решение может быть только одно - российские легкоатлеты не должны быть допущены до Игр в Рио-де-Жанейро.