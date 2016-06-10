Пловец Говоров победил на этапе престижной серии "Маре Нострум" во Франции

В Кане (Франция) состоялся второй этап серии «Маре Нострум», где во второй день соревнований украинец Андрей Говоров победил в плавании баттерфляем на дистанции 50 м., сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Украинец установил рекорд соревнований, проплыв дистанцию за 22,94 секунды. В борьбе за второе место бразилец Энрике Мартиньш на 0,04 секунды опередил россиянина Александра Попкова.

На дистанции 100 м вольным стилем Говоров выиграл квалификацию и с первым результатом (49,12) вышел в финал «А», но не стартовал.

В первый день соревнований в Кане Говоров победил на дистанции 50 м вольным стилем.

Как сообщал УНИАН, на первом этапе серии «Маре Нострум» в Монако Говоров также одержал две победы - на 50 м баттерфляем и на 50 м вольным стилем.