Шарапову выгнали из Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета

Вследствие дисквалификации Марии Шараповой из-за употребления запрещенного вещества, спортсменку исключили из Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, сообщает Isport со ссылкой на The Telegraph.

Этот клуб наиболее известен тем, что на его кортах проводится Уимблдонский турнир по теннису - самый престижный в мире, старейший из четырёх турниров Большого шлема и единственный проводящийся на травяных кортах.

Напомним, что ранее с всемирно известной теннисисткой разорвали контракты несколько серьёзных компаний, также по причине злополучной дисквалификации.

Также отметим, что третья ракетка мира в мужском ATP-рейтинге швейцарец Роджер Федерер накануне полностью поддержал подобное наказание для россиянки. "Шарапова принимала допинг, это однозначно", - заметил Федерер.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку Шарапову на два года за применение допинга. Отсчет дисквалификации идет с 26 нваря 2016 года. Именно в этот день спортсменка сдала допинг-тест во время Открытого чемпионата Австралии, по результатам которого в организме россиянки были обнаружены следы запрещенного препарата "милдроната".

7 марта Шарапова объявила, что провалила допинг-тест на мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. 12 марта Международная федерация тенниса временно отстранила спортсменку от соревнований.