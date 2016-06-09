Российский министр спорта причастен к сокрытию информации о допинге - ARD

Немецкий телеканал ARD 8 июня продемонстрировал фильм-расследование о допинге в российском спорте, в котором говорится о причастности министра спорта России Виталия Мутко к сокрытию положительных проб российских спортсменов, сообщает Радио Свобода.

В частности, журналисты приводят переписки двух россиян, которые обсуждают обнаружение допинга в пробе неназванного игрока футбольного клуба «Краснодар» в 2014 году. Участники переписки договариваются обратиться за инструкциями к «ВЛ» (как заявляют журналисты, это инициалы Виталия Леонтьевича Мутко), и никто из игроков «Краснодара» в итоге не был дисквалифицирован.

Авторы фильма считают, что Мутко мог знать о применении спортсменами допинга не только на уровне футбольной Премьер-лиги, но и на Олимпийских играх, и мог помогать скрывать эту информацию.

Кроме того, российский министр спорта и его советник, как заявляют в фильме, влияли на президента Всемирной антидопинговой ассоциации для прекращения расследования по допингу в отношении России.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские легкоатлеты, которые попались на допинге, могли откупиться от дисквалификации за 500 тысяч долларов, которые затем поступали в Международную федерацию легкоатлетических ассоциаций.

После выхода анонса фильма ARD 8 июня Виталий Мутко заявил, что задачей авторов стало желание «очернить Россию» и «бросить тень» на эту страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле к этому будут относиться «как к абсолютной клевете», до тех пор, пока не услышат «каких-то вразумительных доказательств или подтверждений».

Впервые ARD выпустил фильм о допинге в российском спорте в декабре 2014 года. После его выхода Комиссия Всемирного антидопингового агентства провела собственное расследование и выявила систематические нарушения, связанные с применением запрещенных препаратов российскими спортсменами при активной поддержке тренеров и чиновников.

Россия была отстранена от соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В середине мая президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах допустил возможность отстранения всей российской сборной от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала.