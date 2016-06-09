Стаховский не смог выйти в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Штутгарте
14:50, 09 июня 2016Другое
470
В матче второго раунда украинский теннисист проиграл россиянину Михаилу Южному.
Стаховский проиграл россиянину Южному / prosport.tsn.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Штутгарте "Mercedes Cup", призовой фонд которого составляет 606 525 евро.
В матче второго раунда украинец в двух сетах уступил россиянину Михаилу Южному - 3:6, 6:7.
Еще один представитель Украины на турнире Илья Марченко выбыл из соревнований в первом раунде, проиграв австралийцу Сэму Гроту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter