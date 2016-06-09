Стаховский не смог выйти в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Штутгарте

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Штутгарте "Mercedes Cup", призовой фонд которого составляет 606 525 евро.

В матче второго раунда украинец в двух сетах уступил россиянину Михаилу Южному - 3:6, 6:7.

Еще один представитель Украины на турнире Илья Марченко выбыл из соревнований в первом раунде, проиграв австралийцу Сэму Гроту.