Российскую теннисистку Шарапову дисквалифицировали за допинг на два года

Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку Марию Шарапову на два года за применение допинга, сообщает официальный сайт ITF.

Отсчет дисквалификации идет с 26 нваря 2016 года.

Именно в этот день спортсменка сдала допинг-тест во время Открытого чемпионата Австралии, по результатам которого в организме россиянки были обнаружены следы запрещенного препарата "милдроната".

Как сообщал УНИАН, 7 марта Мария Шарапова объявила, что провалила допинг-тест на мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января 2016 года. 12 марта Международная федерация тенниса временно отстранила спортсменку от соревнований.

Вскоре стало известно, что в употреблении мельдония были уличены несколько десятков спортсменов с постсоветского пространства. В том числе, атлеты из Украины.

В апреле ВАДА назвала допустимым содержание в допинг-пробе, сданной до 1 марта, менее 1 микрограмма мельдония.