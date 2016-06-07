Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Шемякина: "Очень продуктивно прошел олимпийский цикл"

Чемпионка Олимпийских игр-2012 в фехтовании на шпагах Яна Шемякина рассказала о подготовке к новым Играм, которые начнутся менее чем через два месяца в бразильском Рио-де-Жанейро.

"Очень продуктивно прошел этот олимпийский цикл. В частности, в прошлом году наша команда впервые за 17 лет выиграла медаль чемпионата мира в женской шпаге. Я очень рада за всю нашу команду. Кроме того, я завоевала бронзу в личном первенстве годом ранее, на ЧМ в Казани. Сейчас у нас в разгаре подготовка. Осталось совсем чуть-чуть. Главное - не перегореть. Поэтому стараюсь спокойно относиться к тренировочному процессу. Вот даже нахожу время для того, чтобы поближе познакомиться с бразильской кухней", - отметила чемпионка.

Как сообщал УНИАН, летние Олимпийские игры в Бразилии пройдут с 5 по 21 августа.