Бубка накануне Игр в Рио: "Международные организации выделили Украине 20 миллионов гривен"

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка рассказал о ходе подготовки к предстоящим Играм в Рио, а также о финансовой помощи от международных организаций, которую получила Украина, сообщает XSPORT.

«Чем ближе подходят Игры, тем больше мысли направлены на то, как обеспечить подготовку и, что необходимо решить в эти последние дни, чтобы у спортсменов не было никаких проблем. Это очень важно, потому что у спортсменов вся концентрация должна быть только на результате. А мы, как люди которые все это обеспечивают, должны все нюансы и мелочи разрешать, чтобы это ни в коем случае не отразилось на подготовке спортсменов», - отмечает Сергей Назарович.

«В целом, на сегодняшний день, все вопросы уже разрешены. Когда возникает вопрос с инвентарем, мы его закрываем. Есть понимание и поддержка Международного олимпийского Комитета, Европейского олимпийского Комитета и Ассоциации олимпийских Комитетов, потому что последние два года были непростыми для нас, и естественно финансовые вопросы у нас возникали. И мы сумели получить, как никогда, серьезную финансовую поддержку от этих спортивных институтов на сумму около 20 миллионов гривен. Это дало нам возможность решить вопросы и по тренировочным сборам, когда они возникали, и по выступлению наших сборных, когда им нужно было завоевывать лицензии и отбираться на Олимпийские игры. Эта поддержка бесспорно очень сильно нас укрепила, и эти нюансы и сложности, которые возникали, мы смогли закрывать вплоть до приобретения дополнительного инвентаря», - отметил Бубка.

«МОК отправил очень многих своих специалистов и сотрудников в Рио, и они работают вместе с оргкомитетом. Я уверен, что это будет большой, грандиозный спортивный олимпийский карнавал, который порадует и спортсменов и миллиарды зрителей, которые ждут Игры и хотят увидеть лучших из лучших. Мы болеем, переживаем и хотим, чтобы наши украинские спортсмены, как можно больше нас радовали, чтобы мы видели флаги и слышали гимн нашей Украины», - подытожил президент НОК.

Как сообщал УНИАН, летние Олимпийские игры-2016 состоятся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.