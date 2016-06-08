Украинка Анна Ушенина выиграла чемпионат Европы по шахматам среди женщин

Президент Украины Петр Порошенко поздравил шахматистку Анну Ушенину с победой на чемпионате Европы, передает УНИАН

«Украинка Анна Ушенина стала чемпионкой Европы по шахматам! Искренне радуемся и поздравляем!», - написал Порошенко в Facebook.

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Достаточно скромно начав соревнования (плюс 1 после первых четырех туров), она показала в следующих 5-ти турах стопроцентный результат и вышла в лидеры, сообщает ТСН.

Спокойно отфиксировав в последних двух турах ничьи, украинка завершила чемпионат с 8,5 очками из 11. И хотя, в последнем туре испанка Сабрина Вега, догнала нашу шахматистку, но преимущество Ушениной почти по всем дополнительным показателям обеспечила ей звание чемпионки Европы.

Третье место с 8 очками заняла Антоанета Стефанова из Болгарии, которая опередила по дополнительным показателям армянку Лили Мкртчян.