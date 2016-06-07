Российская спортсменка о допинге: "Как еще мы можем достигать высоких результатов?"
Чемпионка двух Олимпиад Татьяна Фирова считает невозможными победы без применения допинга.
Бывшая российская легкоатлетка Татьяна Фирова заявила, что без применения допинга современным спортсменам сложно добиться высоких результатов на соревнованиях. Об этом сообщает Sky News.
"Конечно, бюрократическая система также ответственна за ситуацию с допингом. Мы спортсмены, и мы должны следовать правилам, которые дает нам эта система. Обычный человек может принимать запрещенные препараты, если хочет. Почему спортсмены не могут делать так же? Как еще мы можем достигать высоких результатов?", - заявила Фирова.
В мае нынешнего года Фирова оказалась в числе 14 спортсменов, чьи допинг-пробы на Олимпиаде-2008 в Пекине дали положительный результат после перепроверки. В Китае бегунья выиграла серебро в эстафете 4 по 400 метров. Также она становилась чемпионкой на Олимпиадах 2004-го и 2012-го года.
После того, как Фирову уличили в употреблении допинга, она решила завершить карьеру.
На данный момент из-за систематического применения россиянами запрещенных веществ спортсмены этой страны отстранены от всех официальных международных соревнований.