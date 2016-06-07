Украинки завоевали три медали легкоатлетического турнира в Швейцарии

В Беллинцоне (Швейцария) состоялись международные легкоатлетические соревнования Gala dei Castelli, где призерами турнира стали украинские спортсменки, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Ольга Ляхова в этом сезоне уже стартовала на дистанциях 400 и 800 метров за клуб. В Швейцарии ей удалось улучшить свой лучший результат сезона. 2.00,32 мин позволили ей стать второй в беге на 800 метров.

Лучший результат сезона улучшила и Анастасия Ткачук. 3 июня в Уэльве (Швеция) она пробежала 800 метров за 2.02,33 мин, а в Швейцарии показала уже 2.01,59 мин и с этим временем была восьмой. Победила полька Ангелика Цихоцкая (1.59,97).

Наталья Погребняк финишировала второй в беге на 100 метров. Дистанцию она пробежала за 11,26 сек. Быстрее это сделала только болгарка Ивет Лалова (11,20).

Еще одно второе место в активе Анны Титимец. 400-метровку с барьерами она преодолела за 56,36 сек. Победила Леа Шпрунгер из Швейцарии (55,83 с).

Украинец Николай Нижник финишировал восьмым в беге на 5000 метров (13.42,84 мин). Победил кениец Корнелиус Кангого (13.12,54).

Сразу две украинки выступали в секторе для прыжков в длину. Анна Лунева стала шестой (6,26 м). Два сантиметра ей уступила Кристина Гришутина. Она седьмая. Победила американка Бриттни Рис (7,04 м).