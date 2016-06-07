WADA приоcтановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Мадриде

Об этом говорится в заявлении WADA, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как подчеркивается в заявлении агентства, это решение является прямым следствием более раннего постановления о том, что испанское национальное антидопинговое агентство не соответствует стандартам организации.

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"Приостановка аккредитации вступает в силу немедленно, лаборатории запрещено принимать участие в любой имеющей отношение к WADA антидопинговой работе, включая анализ мочи и крови", - говорится в заявлении.

В то же время, подчеркнули в агентстве, вторая официально аккредитованная WADA испанская лаборатория, в Барселоне, аккредитацию сохранила.

Ранее УНИАН сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Данное решение принято из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и связанными с ним техническими документами.