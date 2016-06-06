Пловец Говоров одержал две победы на первом этапе "Маре Нострум" в Монако

В Монте-Карло (Монако) прошел первый этап серии "Маре Нострум", в рамках которого украинские пловцы завоевали три медали – две золотые и одну серебряную, сообщает официальный сайт соревнований.

Андрей Говоров дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета. В плавании на 50 м баттерфляем украинец финишировал первым с результатом 23,30 секунды. Вторым стал австриец Саша Субарски, проиграв Говорову 0,94 секунды, третьим – француз Антуан Ралеф (+1,10). Отметим, что в 1/8 финала Говоров установил рекорд соревнований, финишировав со временем 23,17 секунды.

На дистанции 50 м вольным стилем Говоров победил с новым рекордом Украины - 21,62 секунды, опередив на 0,54 секунды француза Клемана Миньона, на 0,95 россиянина Андрея Гречина.

Дарья Степанюк завоевала серебряную медаль в плавании на 50 м баттерфляем с результатом 27,09 секунды. Быстрее была только шведка Тереза Альсхаммар (26,28). Тройку призеров замкнула итальянка Люция Мартелли (27,58).

Этап Кубка мира в Монако состоялся 4-5 июня.