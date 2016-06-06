Федерер вновь готов участвовать в теннисных турнирах

12:55, 06 июня 2016
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Здоровье знаменитого теннисиста позволяет ему вернуться на корт.

Reuters

Третья ракетка мира Роджер Федерер готов вернуться на теннисный корт после травмы спины, которая не позволила ему принять участие в турнире "Ролан Гаррос". Об этом сообщает официальный сайт ATP World Tour.

По словам 34-летнего теннисиста, он вернется на корт во время турнира в Штутгарте Mercedes Cup, который стартует сегодня, 6 июня, и продлится шесть дней.

"Я чувствую себя намного лучше. Последние три недели были хорошими, моя спина снова в порядке, и я чувствую себя намного сильнее", - сказал швейцарец.

Отмечается, что прошедший "Ролан Гаррос" стал первым для Федерера, который он пропустил с 1998-го года. Тем не менее, знаменитый теннисист считает, что принял верное решение не участвовать в турнире во Франции.

"Мне лучше смотреть вперед на оставшуюся часть сезона, оставшуюся жизнь. Я не хочу терпеть неудачу за неудачей, травмируя себя дальше. Оглядываясь назад, могу сказать, что не участвовать в "Ролан Гаррос" было исключительно верным решением", - считает Федерер.

Напомним, Роджер Федерер является одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Он является рекордсменом по количеству побед в турнирах серии Grand Slam.

Как сообщал УНИАН, чемпионом "Ролан Гаррос" впервые в своей карьере стал серб Новак Джокович.

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