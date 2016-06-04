В Киеве отметили Олимпийский день

Сегодня на главной спортивной арене страны – НСК «Олимпийский», состоялся традиционный Олимпийский день, который ежегодно проходит почти в 200 странах мира по случаю дня создания Международного Олимпийского Комитета.

Нынешнее спортивное семейное торжество проходило под лозунгом «Олимпийский день на пути к Рио» и посвящен главному мировому событию года – Играм XXXI Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро.

Активными участниками Олимпийского дня стали наши прославленные олимпийцы: Сергей Бубка, Валерий Борзов, Григорий Крисс, Яна Шемякина, Алексей Торохтий, Елена Костевич, Вадим Гутцайт, Елена Акопян, Елена Говорова, Виктория Терещук, Илья Кваша, Алина Махиня, Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько, Павел Тимощенко, Юлия Прокопчук, Александр Горшковозов, Дарья Зевина, Роман Гонтюк, Мария Хлян, Яна Дьяченко, Вероника Ивасюк и другие.

К выдающимся спортсменам присоединились и представители шоу-бизнеса и звездные ведущие: Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Маша Ефросинина, Амадор Лопес и шоу-балет «rumbero's», Оксана Гутцайт, Александр Андросов и другие сторонники здорового образа жизни.

Все желающие имели прекрасную возможность пообщаться с известными личностями, взять автограф и сделать памятное фото в специальной селфи-зоне.

Приветствуя гостей и участников Олимпийского дня президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил: «Олимпийский день дает возможность каждому разделить уникальные и универсальные олимпийские ценности, сделать шаг на встречу здоровому образу жизни и почувствовать себя настоящим олимпийцем».

Олимпийский день не обошелся без традиционного забега. Все участники вместе с гостями праздника преодолели 1000 метров по легкоатлетическим дорожкам стадиона со славной олимпийской историей (в 1980 году НСК «Олимпийский» принимал олимпийские соревнования по футболу и здесь горел олимпийский огонь Игр-1980).

А перед забегом на всех участников Олимпийского дня ждала обновленная «Разминка с олимпийцами» под бразильские мотивы от призерки Олимпийских игр по художественной гимнастике Анны Бессоновой, которую исполнила олимпийская группа поддержки «RED FOXES» под руководством участницы Олимпийских игр по художественной гимнастике Веры Передерий.

Кроме этого для гостей праздника работали разнообразные площадки: по академической гребле, волейболу, прыжкам на батуте, батику, петанку, гольфу, парусному спорту, фехтованию, Uni-fit, капоэйре, а также «Спорт для всех», «Олимпийская академия Украины».

Уже традиционно все участники забега и победители различных викторин, конкурсов, которых было тысячи, получили памятные подарки от НОК.

«Олимпийский день на пути к Рио-де-Жанейро» в столице дал старт другим городам Украины. Праздник спорта будет шагать по всей стране – ее наименьшими городками и мегаполисами, где его будут отмечать пробегами, спортивными соревнованиями, творческими конкурсами и викторинами на олимпийскую тематику.