Определились финалисты теннисного "Ролан Гаррос"

В Париже завершились полуфиналы Открытого чемпионата Франции по теннису, где, в частности, в финал вышли лидеры мирового рейтинга - Новак Джокович и Серена Уильямс.

В женских полуфиналах Уильямс испытала серьезное сопротивление со стороны голландки Кики Бертенс, которая занимает в рейтинге WTA лишь 58-е место. Судьба первой партии и вовсе решилась на тай-брейке, а во второй американка все-таки сумела сделать "лишний брейк" - 7:6 (9:7), 6:4.

Соперницей Уильямс по финалу станет испанка Гарбина Мугуруза, которая куда более легко одолела Саманту Стосур из Австралии - 6:2, 6:4.

В мужском турнире Джокович в полуфинале играл с Домиником Тимом из Австрии (15-я ракетка мира) и не испытал проблем, одержав уверенную победу в трех партиях - 6:2, 6:1, 6:4.

В свою очередь, британец Энди Маррей в игре со Станисласом Вавринкой проиграл третий сет, но остальные провел убедительно - 6:4, 6:2, 4:6, 6:2.

Финальные матчи турнира на кортах "Ролан Гаррос" в Париже пройдут 4-5 мая.