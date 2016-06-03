В Украине прошел XI турнир Международной Футбольной Лиги для людей с ограниченными возможностями Seni Cup 2016

Уже более 10 лет турнир проводится в Украине, вовлекая воспитанников психоневрологических интернатов и детских домов в занятия спортом, предоставляя возможность участия в международных футбольных соревнованиях. В 2016 году в футбольном турнире, который прошел по всем правилам FIFA с судейской командой от Федерации футбола г. Киева, приняли участие 12 команд из психоневрологических и детских домов-интернатов со всей Украины.

Перед официальным открытием турнира 2 июня была проведена пресс-конференция, на которой генеральный директор компании «Белла-Трейд», организатора турнира Seni Cup 2016, Михал Вишневски отметил: «Участие украинских команд в Seni Cup дает нашим ребятам возможность почувствовать себя профессиональными футболистами, поверить в собственные силы и побывать в Европе на международном финале. Хочу отметить, что каждый год наши команды показывают очень хорошую и красивую игру. В прошлом году именно украинская команда стала победителем международного финала в Польше! Компания «Белла-Трейд» будет и в дальнейшем реализовывать этот очень важный социальный проект».

На пресс-конференции также выступили Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, замминистра социальной политики Украины Виталий Мущинин и генеральный директор СК «PZU Украина Страхование жизни» Збигнев Шолыга. Слова поддержки участникам турнира сказали народная артистка Украины Наталья Бучинская, исполнительный директор Ассоциации футбола инвалидов Украины Александр Остапа, руководитель отдела маркетинга компании «Микон-трейд», ТМ Globex, Евгений Коршиков, глава правления ГО «Украинские правозащитные инициативы» Владимир Темченко.

На праздничном концерте, посвященном открытию турнира, выступила народная артистка Украины Наталья Бучинская и детские танцевальные коллективы «Эра творчества». В завершение церемонии открытия турнира команды выпустили в небо более 500 воздушных шариков-желаний Seni Cup. После этого участники полакомились праздничным тортом Seni Cup, угощениями от McDonalds, сладостями от КК «АВК» и напитками от ТМ «Моршинская».

2 и 3 июня прошли турнирные игры среди 12 команд домов-интернатов Украины. Получасовые мини-матчи оценивали профессиональные судьи Федерации футбола г. Киева. Состоялось 16 игр, команды забили 91 гол. Команда-победитель турнира – Шевченковский детский дом-интернат (Харьковская обл.) и команда Артемовского психоневрологического интерната (Донецкая обл.) – выбор организаторов, едут на международный финал Seni Cup в г.Торунь, Польша, который состоится 6-8 июля 2016 г. Партнер турнира – Федерация футбола Украины – предоставила командам, которые будут защищать честь страны на международном финале в Польше, комплекты футбольной формы сборной команды Украины.

3 июня состоялось награждение победителей и лучших игроков турнира Seni Cup 2016. Победителями стала команда Шевченковского детского дома-интерната (Харьковская обл.). Второе место заняла команда Стрижавского детского дома-интерната Винницкой области. Третье место досталось команде Смилянского детского дома-интерната Черкасской области. Каждая из команд-участниц турнира получила в подарок почетные грамоты, медали, кубки от организаторов, а также подарки от партнеров турнира ГО «Украинские правозащитные инициативы», а 3 команды-победителя турнира получили в подарок планшеты от электронно-инновационного партнера турнира - ТМ Globex (Globex Х10, Globex Х8 и Globex Z7).

Призы от партнера турнира ТМ Globex – смартфоны Globex GU5011B были вручены также самым активным участникам турнира. Лучшим нападающим турнира Seni Cup 2016 стал Владимир Колий из команды Шевченковского детского дома-интерната (Харьковская область), который забил 27 голов. Лучшим вратарем признан Валерий Тихович из Магальского детского дома-интерната (Черновицкая обл.), а лучшим защитником турнира стал Иван Лут из команды Стрижавского детского дома-интерната (Винницкая обл.). «В этом году ТМ Globex впервые стала партнером футбольного турнира Seni Cup 2016, потому что данный турнир имеет огромное значение для всех нас! Это не просто социальный проект, это еще одна возможность донести обществу, что люди с ограниченными возможностями такие же спортивные, активные и целеустремленные, как и мы с вами. Спасибо организаторам, что из года в год они реализуют простые мечты этих необыкновенных людей!», - прокомментировал участие ТМ Globex в турнире руководитель отдела маркетинга компании «Микон-трейд» Евгений Коршиков.

Свои подарки вручили и медиа-партнеры турнира: команды-победители турнира получили подписку на журнал «Фокус», подписку на газету «Сегодня» и комплекты от газеты «День»: фотоальбом с лучшими фотоработами фотовыставок, альбом карикатур и новая книга библиотеки газеты «День» – «Катастрофа и триумф. Истории украинских героев».

Организатор турнира – компания «Белла-Трейд», официальный импортер продукции TM Seni в Украине. Турнир проходит при поддержке Министерства социальной политики Украины, Посольства Республики Польша в Украине, Федерации футбола Украины, Федерации футбола г.Киева и компании TZMO SA.

Партнеры турнира: ФК «Динамо» (Киев), ТМ Globex, ЧАО «СК «ПЗУ Украина», McDonalds, ТМ «Моршинська», ТМ «АВК».

Медиа-партнеры турнира: газета «День», журнал «Фокус», «Сегодня-мультимедиа».

Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества. Вспомогательная задача турнира – популяризация спорта среди воспитанников психоневрологических интернатов Украины, который прививает волю к победе и дарит позитивные эмоции!

«Seni Cup» дарит лучик счастья и надежды!

Справка: Стартовал турнир «Seni Cup» 15 лет назад на территории Польши. Сегодня эти соревнования проводятся в таких странах как: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Германия, Россия, Латвия, Литва, Белоруссия и Украина. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA с профессиональной судейской оценкой матчей и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особенными потребностями и стимулирования физического развития у молодых людей, проживающих в психоневрологических интернатах.