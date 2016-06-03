МОК назвал имена спортсменов-участников Игр в Рио из команды беженцев
17:03, 03 июня 2016Другое
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В Международном Олимпийском комитете назвали имена 10 спортсменов-беженцев, которые будут соревноваться на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в августе.
Команда беженцев выступит впервые в истории Олимпийских игр / rio2016.com
В команду входят пять спортсменов из Южного Судана, двое из Сирии, двое из Демократической Республики Конго и один из Эфиопии, сообщает BBС.
Эти спортсмены образуют отдельную команду - первую в истории Олимпийских игр.
Они примут участие в соревнованиях по плаванию, дзюдо и ряде других дисциплин.
Команда примет участие в церемонии открытия Олимпиады и будет выступать под Олимпийским флагом.
В случае, если кто-то из этих спортсменов завоюет золото, на церемонии награждения будет исполнен олимпийский гимн.
Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро должны состоятся с 5 по 21 августа 2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, которые проведут в Южной Америке.
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