МОК назвал имена спортсменов-участников Игр в Рио из команды беженцев

В команду входят пять спортсменов из Южного Судана, двое из Сирии, двое из Демократической Республики Конго и один из Эфиопии, сообщает BBС.

Эти спортсмены образуют отдельную команду - первую в истории Олимпийских игр.

Они примут участие в соревнованиях по плаванию, дзюдо и ряде других дисциплин.

Команда примет участие в церемонии открытия Олимпиады и будет выступать под Олимпийским флагом.

В случае, если кто-то из этих спортсменов завоюет золото, на церемонии награждения будет исполнен олимпийский гимн.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро должны состоятся с 5 по 21 августа 2016 года. Это будут первые Олимпийские игры, которые проведут в Южной Америке.