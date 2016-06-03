Женская сборная по велоспорту получила две лицензии на Олимпиаду по итогам Race Horizon Park

Первые в истории Украины женские велогонки международного уровня в рамках Race Horizon Park 2016 (Киев, 27-29 мая) дали возможность украинским спортсменкам заработать две лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI).

Первая профессиональная женская групповая велогонка Horizon Park Women Challenge состоялась в субботу, 28 мая и весь подиум покорили украинки. 1-е место заняла Татьяна Рябченко (сборная Украины), 2 место — Ирина Семенова (Николаевская область, Украина), 3 место — Анна Соловей (сборная Украины).

Вторая международная женская гонка VR Women ITT состоялась в воскресенье, 29 мая, за Киевом на дистанции от с. Сухолучье в пгт Дымер в Вышгородском районе по трассе, которая считается самой быстрой в Украине. В этой гонке профессиональные спортсменки соревновались в индивидуальной гонке на время. На некоторых участках трассы скорость велосипедисток достигала 50 км/час. Все три призовых места также завоевали украинки из национальной сборной: 1 место — Валерия Кононенко (время - 0:27:07), 2 место — Татьяна Рябченко (0:27:14), 3 место — Анна Соловей (0:27:21).

«Первые международные профессиональные соревнования среди женщин дали уникальную возможность повысить рейтинг Украины в отборе на Олимпиаду для женской сборной. Мы гордимся нашими спортсменками, которые использовали эту возможность и получили для страны две путевки на Олимпиаду. Кто именно поедет защищать честь Украины на Олимпийских играх определится на Чемпионате Украины по велоспорту на шоссе, который пройдет в июне в Буковеле», — объясняет председатель организационного комитета велогонки Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Обе однодневные шоссейные гонки для женщин, которые прошли в рамках Race Horizon Park 2016, получили в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) категорию 1.2 Женщины.Элита. Главным судьей женских гонок в Украине Международный союз велосипедистов (UCI) назначил международного комиссара из Бельгии Юргена Дирейкере.