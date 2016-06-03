Украинские гандболистки сохраняют минимальные шансы на выход на Евро

Согласно формату турнира в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в декабре в Швеции, выходят первые две команды из каждый группы, а также лучшая команда, занявшая третью позицию, сообщает SportArena.

Cитуация в группе 2 перед заключительным туром выглядит следующим образом: Сербия (9 очков) и Чехия (7 очков) уже гарантировали себе путевку на Евро, Украина (4 очка) имеет призрачную возможность на поездку в Швецию, а Италия (0 очков) уже давно лишилась шансов на выход в решающую часть континентального форума. Таким образом, единственным способом, при котором Украина может квалифицироваться на Евро, остается квота «лучшей третьей команды».

После четырех сыгранных туров именно украинская команда была главным претендентом на завоевание единственной вакантной путевки на Евро, однако неожиданная победа Словении над Хорватией (24:23) в группе 4 полностью перевернула ситуацию в плане борьбы за звание лучшей третьей команды – теперь именно словенки являются фаворитами, однако не все еще потеряно и для сборной Украины.

Перед заключительным туром отборочного этапа у сборной Словении шесть набранных очков и разница голов – +10. Национальная команда Украины имеет в своем активе четыре пункта и положительную разницу – +13. Не потеряли математические шансы на выход еще три сборные, каждая из которых имеет по четыре зачетных пункта – это команды Словакии (разница голов – +7), Австрия (+2) и Беларуси (-12).

Для того, чтобы вернуть себе звание лучшей третьей команды Украине надо не только в обязательном порядке обыгрывать Чехию в последнем матче группового этапа, но и надеяться, что Черногория обыграет Словению. При этом Черногория уже решила вопрос выхода на Евро, набрав восемь очков после пяти матчей. Таким образом, черногорки в последнем туре будут играть разве ради своих болельщиков – никаких других турнирных задач у сборной уже нет.

В случае победы украинок и поражения словенок, именно подопечные Бориса Петровского завоюют единственную путевку на чемпионат Европы по квоте третьих команд. Если же Словения набирает хоть одно очко в Черногории, или Украина не обыгрывает Чехию – то никаких шансов у сине-желтой сборной нет.

Может Украина не попасть на Евро даже в случае победы над Чехией и поражения Словении, но для этого надо, чтобы Словакия выиграла более семи голов в гостях у Польши либо же Австрия разгромила с разницей в более чем одиннадцать голов Нидерланды на их площадке.

Стоит отметить, что сборная Словении имеет огромный перевес над соперницами – свой последний матч она проведет в воскресенье, 5 июня, тогда как все остальные отыграют днем ранее.

Cборная Украины все еще остается в числе сборных, которые ни разу не пропускали финальную стадию чемпионата Европы – сине-желтая команда принимала участие во всех одиннадцати предыдущих еврофорумах. Помимо Украины ни одного континентального первенства не пропускали также команды Дании, Норвегии, Венгрии, Германии и России. Dсе эти команды уже квалифицировались на Евро-2016.