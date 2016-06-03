Украинские легкоатлеты одержали две победы на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Богдан Бондаренко и женская эстафетная команда 4х100 метров в составе Натальи Строговой, Елизаветы Брызгиной, Олеси Повх и Натальи Погребняк стали победителями четвертого этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме.

Бондаренко победил в секторе для прыжков в высоту с лучшим результатом сезона – 2,33 м. Планку на этой высоте он преодолел со второй попытки. Британец Робби Грабарз и итальянец Джанмарко Тамбери заняли второе и третье места соответственно (у обоих – по 2,30 м). Юрий Кримаренко – 11-й (2,15 м).

Бондаренко пытался установить и лучший результат сезона в мире, однако 2,37 м с двух попыток ему не покорились.

Украинец лидирует в «Бриллиантовой лиге» с 20 очками. Этап в Риме стал третьим в нынешнем сезоне для Бондаренко, в котором он участвует и побеждает. Однако только в Италии и Марокко мужские прыжки в высоту входили в «бриллиантовую гонку».

Украинская женская эстафетная четверка победила с рекордом соревнований – 43,64 секунды. 2-е место на счету команды Польши (43,82), третье - Италии (44,05).

Ольга Саладуха впервые выступила на международных соревнованиях после длительной паузы, связанной с лечением спины. В Риме она стала шестой, повторив свой лучший результат сезона – 14,18 м.

В свою очередь, Тамара Твердоступ выступила в качестве одного из пейсмейкерів на дистанции 5000 м, где лучший результат сезона в мире показала эфиопка Аллмаз Айяна (14.12,59 мин).