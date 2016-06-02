Лучшие теннисисты мира Джокович и Уильямс вышли в полуфинал "Ролан Гаррос"

В Париже завершились матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, где первые номера мирового рейтинга у мужчин и женщин - серб Новак Джокович и американка Серена Уильямс - вышли в полуфинал, сообщает официальный сайт турнира.

Джокович в своем матче 1/4 финала встречался с Томашем Бердыхом из Чехии и не испытал проблем. Лучший игрок мирового рейтинга выиграл свой матч в трех партиях - 6:3, 7:5, 6:3.

В свою очередь, Уильямс играла с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан, и проиграла первый сет. Тем не менее, в дальнейшем американка переломила ход игры и не позволила состояться сенсации. Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Полуфиналы и финалы Открытого чемпионата Франции по теннису состоятся 3-5 мая.

Как сообщал УНИАН, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина на турнире в Париже добралась до 1/8 финала, где проиграла Уильямс.