Организаторы Олимпиады-2018 представили талисманов

14:27, 02 июня 2016
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Гостей и участников Игр будут встречать белый тигр и гималайский медведь. 

pyeongchang2018.com

Официальными талисманами зимних Олимпийских Игр-2018 стали белый тигр и азиатский черный (гималайский) медведь, сообщается на официальном сайте Оргкомитета соревнований.

Оба животных появляются в фундаментной мифологии Кореи и тесно связаны с корейской культурой и фольклором.

Белый тигр, который получил имя Soohorang, символизирует доверие к Олимпийским играм. Он выступает в качестве животного-защитника, представляющего Южную Корею.Он защищает спортсменов, зрителей и всех тех, кто участвует в Олимпийских играх. 

Гималайский медведь получил имя Bandabi, символизирует сильную волю и мужество.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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