Организаторы Олимпиады-2018 представили талисманов

Официальными талисманами зимних Олимпийских Игр-2018 стали белый тигр и азиатский черный (гималайский) медведь, сообщается на официальном сайте Оргкомитета соревнований.

Оба животных появляются в фундаментной мифологии Кореи и тесно связаны с корейской культурой и фольклором.

Белый тигр, который получил имя Soohorang, символизирует доверие к Олимпийским играм. Он выступает в качестве животного-защитника, представляющего Южную Корею.Он защищает спортсменов, зрителей и всех тех, кто участвует в Олимпийских играх.

Гималайский медведь получил имя Bandabi, символизирует сильную волю и мужество.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.