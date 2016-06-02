Организаторы Олимпиады-2018 представили талисманов
14:27, 02 июня 2016Другое
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Гостей и участников Игр будут встречать белый тигр и гималайский медведь.
pyeongchang2018.com
Официальными талисманами зимних Олимпийских Игр-2018 стали белый тигр и азиатский черный (гималайский) медведь, сообщается на официальном сайте Оргкомитета соревнований.
Оба животных появляются в фундаментной мифологии Кореи и тесно связаны с корейской культурой и фольклором.
Белый тигр, который получил имя Soohorang, символизирует доверие к Олимпийским играм. Он выступает в качестве животного-защитника, представляющего Южную Корею.Он защищает спортсменов, зрителей и всех тех, кто участвует в Олимпийских играх.
Гималайский медведь получил имя Bandabi, символизирует сильную волю и мужество.
Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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