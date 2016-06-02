МОК обещает пристальнее проверять российских спортсменов во время допинг-тестов

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК), передает Deutsche Welle.

"Особое внимание будет уделяться странам, где программы проверки не соответствуют требованиям - Кении, России и Мексике", - говорится в заявлении МОК, опубликованном после заседания исполнительного комитета МОК, которое состоялось в швейцарской Лозанне.

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Во время заседания было также решено увеличить бюджет на проведение допинг-тестов до 500 тысяч долларов США. В заявлении также отмечается, что борьба против допинга является "наиболее приоритетной для МОК".

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил возможность отстранения сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в случае, если подтвердятся обвинения в существовании целой "допинговой программы".