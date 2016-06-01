Украинские гандболистки проиграли ключевой матч в борьбе за попадание на Евро

В киевском Дворце спорта завершился матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2016 по гандболу среди женщин, в котором сборная Украины проиграла команде Сербии.

Игра завершилась со счетом 26:31.

Украинки на равных провели только первую часть игры, но уже к концу тайма проигрывали с разницей в три гола - 12:15. Во втором тайме сербки не только сохранили перевес, но и увеличили его до 5 голов.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стала Ирина Глибко, на счету которой 9 голов.

В другом матче 5-го тура Группы 2 аутсайдер сборная Италии принимала на своей площадке команду Чехии и проиграла со счетом 19:29.

Таки образом, в турнирной таблице у команды Сербии 9 очков, Сербии - 7, Украины - 4, Италии - 0. Украинки потеряли шансы занять 2-е место в группе.

В заключительном матче отборочного турнира в субботу, 4 июня, наша команда сразится на выезде со сборной Чехии.