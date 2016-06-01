Гандбольный "Мотор" пополнился вратарем сборной России

Голкипер санкт-петербургского клуба «Университет-Нева» и сборной России по гандболу Виктор Киреев продолжит карьеру в «Моторе» из Запорожья, с которым подписал контракт на два года, сообщает ТВ-5 со ссылкой на Р-Спорт.

Киреев после перехода из «Каустика» два сезона выступал за «Университет-Неву», откуда попал в сборную России. Чемпионат Европы, который прошел в январе, стал дебютным для 29-летнего спортсмена. Киреев стал открытием турнира, войдя в число лучших вратарей по проценту отраженных бросков.

«После чемпионата Европы ко мне проявляли интерес несколько клубов, но до конкретики не дошло. У меня было предметное предложение от одного из немецких клубов, но я в итоге выбрал “Мотор”, с которым подписал контракт на два года. Считаю этот выбор для себя оптимальным. Главное, я поиграю на уровне Лиги чемпионов, предложенные условия меня также устроили. Немаловажным оказалось и то, что сразу несколько игроков сборной России выступают за “Мотор”, они мне помогут адаптироваться в новой команде», — сказал Киреев по телефону.

Как сообщал УНИАН, запорожский "Мотор" в сезоне 2015/16 подтвердил звание сильнейшей команды Украины, в очередной раз выиграв чемпионат и Кубок страны. Команда является постоянным участником Лиги чемпионов.