Председатель оргкомитета велогонки Race Horizon Park обвинил комиссара в частичной отмене соревнований

Глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park Александр Башенко считает отмену велогонки Horizon Park Race Maidan 2016, которая состоялась 28 мая неправильным решением, и возлагает вину за срыв велогонки на комиссара Мартина Брюйна, сообщает пресс-служба оргкомитета.

«Гонку стоило продолжить. Погодные условия и падение части спортсменов на трассе — не повод для остановки велогонки. Во всем спортивном мире это нонсенс. Ответственность за срыв велогонки и не набранные очки спортсменов возлагаю на главного комиссара», — отмечает Башенко.

Напомним, 28 мая во время гонки Horizon Park Race Maidan 2016 начался сильный ливень, который привел к падению части пелотона на мокрой брусчатке на спуске по ул. В.Васильковская. После этого эпизода, что бывает на многих соревнованиях, нидерландский комиссар Брюйн принял решение нейтрализовать, то есть перезапустить гонку, ссылаясь на падение велосипедистов из-за дождя. Соответственно две трети команд восприняли это как отмену велогонки, покинули трассу и отправились в расположение команд. В результате, на старт вернулась лишь треть команд.

«Вследствие этого комиссар, не посоветовавшись с организаторами и не получив разрешение от орг.комитета, решил уменьшить расстояние круга с 9 км до 4 км, что противоречит международным правилам», — подчеркнул Александр Башенко.

Он также добавил, что по международным правилам минимальное расстояние круга должна быть не меньше 10 км. «Мы очень долго согласовывали и просили соответствующие органы, чтобы нам позволили уменьшить круг до 9 км. И даже после «урезки» круга, комиссар не смог дать четкого понимания как будут учитываться результаты гонки в общий рейтинг. Поэтому директор гонки Денис Шолудько, учитывая, что четкого понимания течения гонки нет и отсутствие более двух третьих участников на трассе, был вынужден отменить велогонку Horizon Park Race Maidan. Я полностью поддерживаю позицию директора велогонки», — отметил президент Федерации велоспорта Украины Башенко.

«После я провел консультации со всеми спортивными директорами и мне ни один не подтвердил, что решение комиссара оправдано. Кроме того, более опытные менеджеры заверили, что не помнят когда еще раньше через дождь хоть кто-то справлялась велогонки. Я даже спросил велогонщиков, которые больше всего пострадали в результате падения. Но даже они не поддержали решение комиссара, мол велоспорт это травматичный вид спорта и падения — это нормальное дело для гонщиков», — подчеркнул Башенко.

"Федерация велоспорта Украины и оргкомитет Race Horizon Park будут обращаться в UCI за комментарием относительно неправомерных действий комиссара и будут добиваться для него соответствующего наказания", - отмечается в релизе.