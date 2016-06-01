Лучшая теннисистка мира Уильямс разгромила Свитолину

В Париже завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором лучшая теннисистка мира Серена Уильямс разгромила украинку Элину Свитолину, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1.

Американка имела полное преимущество в этом матче и позволила сопернице выиграть только по одному гейму в каждом сете. Матч продлился менее часа.

Таким образом, турнир в Париже покинула последняя представительница Украины.

Как сообщал УНИАН, турнир из серии "Большого шлема" Открытый чемпионат Франции проходит в Париже с 22 мая по 5 июня.