Лучшая теннисистка мира Уильямс разгромила Свитолину
13:57, 01 июня 2016Другое
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Украинка выиграла только по одному гейму в каждой партии.
Reuters
В Париже завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором лучшая теннисистка мира Серена Уильямс разгромила украинку Элину Свитолину, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:1.
Американка имела полное преимущество в этом матче и позволила сопернице выиграть только по одному гейму в каждом сете. Матч продлился менее часа.
Таким образом, турнир в Париже покинула последняя представительница Украины.
Как сообщал УНИАН, турнир из серии "Большого шлема" Открытый чемпионат Франции проходит в Париже с 22 мая по 5 июня.
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