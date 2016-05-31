НОК Украины назвал лучшую спортсменку мая

21:39, 31 мая 2016
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Олимпийский комитет отметил успехи лучницы Вероники Марченко.

Вероника Марченко - лучшая спортсменка Украины в мае / НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины признал лучницу Веронику Марченко лучшей спортсменкой мая в стране, сообщает официальный сайт НОК.

На чемпионате Европы в Ноттингеме воспитанница львовской школы стрельбы из лука сделала "золотой дубль", выиграв медали наивысшего достоинства в командных соревнованиях и индивидуальном первенстве.

Главный тренер сборной Украины по стрельбе из лука Виктор Сидорук и личный наставник спортсменки Мария Гавелко признаны лучшими тренерами мая.

Как сообщал УНИАН, лучшей спортсменкой апреля НОК Украины признал тяжелоатлетку Ирину Деху.

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