Украина не разрешила крымской легкоатлетке выступать за Россию на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины не разрешил метательнице копья Вере Ребрик выступать за сборную России на Олимпийских играх 2016 года, сообщает ТАСС.

Решение связано с тем, что накануне Олимпиады НОК Украины ввел мораторий на рассмотрение вопросов, связанных с разрешением выступать бывшим украинским спортсменам за другие страны.

По словам вице-президента НОК Украины Игоря Гоцула, комитет не планирует отменять мораторий из-за этого случая.

Спортивный чиновник также добавил, что Россия может получить разрешение на выступление Ребрик от Международного олимпийского комитета, который рассматривает каждый конкретный случай и принимает решение, если возникает спор между странами.

Уроженка Ялты Вера Ребрик ранее представляла на соревнованиях Украину, но после так называемого "референдума" в Крыму получила российский паспорт.