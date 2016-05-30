Украина не разрешила крымской легкоатлетке выступать за Россию на Олимпиаде

21:30, 30 мая 2016
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Крымская метательница копья Вера Ребрик получила паспорт РФ после так называемого "референдума" в 2014 году.

Ребрик не сможет выступить на Олимпиаде / фото Максима Васильева, sport-express.ru

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины не разрешил метательнице копья Вере Ребрик выступать за сборную России на Олимпийских играх 2016 года, сообщает ТАСС.

Решение связано с тем, что накануне Олимпиады НОК Украины ввел мораторий на рассмотрение вопросов, связанных с разрешением выступать бывшим украинским спортсменам за другие страны.

По словам вице-президента НОК Украины Игоря Гоцула, комитет не планирует отменять мораторий из-за этого случая.

Спортивный чиновник также добавил, что Россия может получить разрешение на выступление Ребрик от Международного олимпийского комитета, который рассматривает каждый конкретный случай и принимает решение, если возникает спор между странами.

Уроженка Ялты Вера Ребрик ранее представляла на соревнованиях Украину, но после так называемого "референдума" в Крыму получила российский паспорт.

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