Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию

Федерация фигурного катания Украины подала заявку на проведение в Киеве чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщает XSport.ua.

По словам главы федерации Евгения Ларина, заявка будет рассмотрена компетентными органами примерно через две недели.

"Никто еще об этом не знает, но я хочу сказать о том, что мы подали заявку на проведение взрослого чемпионата Европы по фигурному катанию в Киеве в 2019 году. Эта заявка будет рассматриваться буквально через две недели на конгрессе, и у нас есть очень хорошие шансы принять этот турнир", - сказал Ларин.

Функционер подчеркнул, что он и ранее хотел провести в Украине ряд турниров по фигурному катанию, но этому мешала ситуация в стране.

"Именно эта цель была у меня в 2012 году, когда я только пришел: я хотел провести Challenger, Гран-при и чемпионат Европы. К сожалению, ситуация, сложившаяся в Украине, не позволила нам провести Ukrainian Open и Гран-при в прошлом и позапрошлом годах, но мы продолжаем эту традицию и я хочу, чтобы она сохранялась еще на много лет, и мы были одной из тех стран, которая будет объединять и освещать основные тенденции в фигурном катании. Я очень верю в это, и болею за то чтобы наша заявка выиграла и мы увидели этот чемпионат в 2019 году в Киеве", - заявил функционер.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина получила право на проведение чемпионата мира по хоккею 2017 года в Дивизионе 1А. Мероприятие должно пройти в столичном Дворце спорта.