Украинка Ромолданова впервые за 10 лет выиграла для страны "золото" по тхэквондо

Ирина Ромолданова впервые за 10 лет выиграла для Украины "золото" на чемпионате Европы по тхэквондо ВТФ. Данному событию сегодня была посвящена пресс-конференция в УНИАН.

"Украинские спортсмены всегда привозили медали с чемпионатов мира и Европы, но, к сожалению, у нас не было "золота", - сказал президент профильной федерации Лесик Саманджия, - Эта победа даст толчок нашему виду спорта. Очень приятно, ведь Ирина Ромолданова уже была второй на чемпионате Европы, на чемпионате мира и юношеских Олимпийских играх, которые проводились в Сингапуре".

Первый заместитель министра спорта Игорь Гоцул также считает, что победа Ромолдановой - незаурядное событие в украинском спорте.

"Я тут представляю и Министерство молодежи и спорта, и Национальный олимпийский комитет. Это не удивительно, поскольку и Министерство и НОК совместно работают, чтобы создать надлежащие условия для развития спорта, для того, чтобы поддержать наших атлетов. И эта работа дает результат. Недавно было принято решение об увеличении призовых за успешное участие спортсменов в чемпионатах Европы и мира. И Ирина получит уже увеличенные призовые, что должно быть для нее приятно", - подчеркнул Гоцул.

Тренер спортсменки Олег Нам заявил, что успех спортсменки на чемпионате Европы - это плод командной работы. Он также отметил вклад в победу всеукраинской и киевской Федерации тхэквондо.

"И, конечно же, победа была бы невозможной без таланта моей спортсменки, которая уже длительное время радует поклонников тхэквондо и делает историю. У украинского тхэквондо лицо красивой девушки", - сказал Нам.

К сожалению, победа на чемпионате Европы не позволит Ромолдановой принять участие в Олимпийских играх 2016 года. Как объяснил Нам, критерии отбора на ОИ не дают Украине возможности поехать в Рио-де-Жанейро.

"Есть два варианта попасть на Олимпиаду. Первый - это постоянно участвовать в турнирах и попасть в первую шестерку рейтинга. Но это несет за собой финансовые затраты, которые мы себе позволить не можем. Вторая возможность - выиграть квалификационный турнир, но там Ирина в январе проиграла азербайджанской спортсменке", - рассказал тренер спортсменки.

Вместе с тем, по словам самой Ромолдановой, ее цель - принять участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. "У меня огромное желание попасть туда и выиграть там соревнования", - подчеркнула спортсменка.