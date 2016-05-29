Украинский велогонщик выиграл последний этап Race Horizon Park

В тяжелой борьбе за подиум первое место завоевал украинец Михаил Кононенко, велогонщик команды KOLSS-BDC TEAM, сообщает официальный сайт гонки.

Второе у велогонщика из польской команды Wibatech Fuji Марека Руткевича, третьим стал спортсмен из проконтинентальной команды TEAM ROTH (Швейцария) Андреа Паскалон.

Символично, что в этот день фамилия Кононенко как победителей звучал дважды Ведь в дебютной международной велогонке на время среди женщин VR Women ITT, проходившей параллельно в Вышгородском районе, золото тоже завоевала Валерия Кононенко из сборной Украины. Два других места на подиуме заняли ее коллеги из команды Татьяна Рябченко (серебро) и Анна Соловей (бронза).

Пелотон у женщин был представлен 6 иностранными командами и 4 украинскими.

«Даже несмотря на то, что один из стартов не состоялся, я очень доволен тем, что все первые места в этом вело-уикенде достались украинцам. А наши девушки вообще показали просто феноменальные результаты! Все три дня они уверенно занимали весь подиум соревнований. Юбилей Race Horizon Park 2016, по моему мнению, состоялся очень успешно. Сильный пелотон, жесткая борьба, очень насыщенная программа», - говорит председатель оргкомитета велогонки Race Horizon Park, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Участие в велогонке приняли 27 команд (16 иностранных и 11 украинских).

Победитель получил 1,5 тыс. евро. Кроме материального вознаграждения, гонщики завоевавшие 1-10 места получили рейтинговые очки, от 3 до 40.