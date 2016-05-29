Украинская гимнастка Ризатдинова выиграла "золото" на этапе Кубка мира

Украинка Анна Ризатдинова выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Болгарии, Софии.

Спортсменка была лучшей в упражнениях с обручем, ее результат - 18,700. Второе место в соревновании заняла Эн Чжей Сон из Южной Кореи (18,750), третье - россиянка Дина Аверина (18,350).

Кроме того, вчера Ризатдинова завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив первое место россиянке Яне Кудрявцевой.