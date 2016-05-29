Украинская гимнастка Ризатдинова выиграла "золото" на этапе Кубка мира
19:03, 29 мая 2016Другое
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Прима сборной Украины показала лучший результат в упражнениях с обручем.
Ризатдинова завоевала "золото" в Софии / ukraine-rg.com.ua
Украинка Анна Ризатдинова выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Болгарии, Софии.
Спортсменка была лучшей в упражнениях с обручем, ее результат - 18,700. Второе место в соревновании заняла Эн Чжей Сон из Южной Кореи (18,750), третье - россиянка Дина Аверина (18,350).
Кроме того, вчера Ризатдинова завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив первое место россиянке Яне Кудрявцевой.
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