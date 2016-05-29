Гимнаст Верняев завоевал золото и серебро чемпионата Европы

В Берне (Швейцария) завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин, где в отдельных видах украинец Олег Верняев завоевал золото в опорном прыжке и серебро в упражнении на брусьях, сообщает официальный сайт соревнований.

В опорном прыжке украинец за две попытки получил от судей среднюю оценку 15,399 балла. Он опередил разделивших 2-е место Артура Давтяна из Армении и Мариана Драгулеску из Румынии (по 15,316).

В упражнении на брусьях украинец занял 2-е место с результатом 15.716 балла. Он проиграл тольк россиянину Давиду Белявскому (16,033).

Накануне в командных соревнованиях сборная Украины заняла 4-е место и осталась без медалей.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Берне с 25 по 29 мая.