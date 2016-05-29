Восьмерых российских спортсменов, участников Олимпиады-2012, поймали на допинге

Под подозрение в применении запрещенных препаратов попали восемь российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Об этом объявил Олимпийский комитет России (ОКР), разместив соответствующую информацию на своем сайте, передает «Немецкая волна».

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О положительных результатах допинг-проб "А" после перепроверки российских коллег уведомил Международный олимпийский комитет (МОК). Однако в соответствии с антидопинговыми правилами МОК и Всемирным антидопинговым кодексом имена атлетов могут быть преданы огласке только в случае подтверждения подозрений по результатам перепроверки повторных допинг-проб "Б". Известно лишь, что речь идет о представителях трех видов спорта.

Ранее стало известно, что в применении допинга были уличены 23 участника лондонской Олимпиады, представляющие шесть государств в пяти видах спорта. Всего МОК распорядился перепроверить допинг-пробы 265 спортсменов, выступавших на играх в Лондоне.