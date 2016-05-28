Из-за ливня на Крещатике отменили международную велогонку Race Horizon Park

Гонку Horizon Park Race Maidan отменили из-за плохой погоды, сообщают организаторы соревнований.

Глава оргкомитета велогонки Александр Башенко так прокомментировал остановку гонки: "Решение о нейтрализации гонки принял директор велогонки Денис Шолудько. Комиссар Мартин Брюйн лишь высказал только пожелание. Я благодарен Денису, за то, что он взял на себя такую ответственность. Безопасность — это наш приоритет. Но хочу сказать, что два года назад у нас была субботняя гонка в таких же погодных условиях и по брусчатке, но прошла довольно успешно".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня успешно прошла женская велогонка, где весь подиум заняли представительницы Украины.

Накануне украинец Виталий Буц выиграл первую гонку из серии велогонок Race Horizon Park-2016.