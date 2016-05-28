Украинки покорили весь подиум дебютной женской велогонки Race Horizon Park

В Киеве завершилась дебютная женская профессиональная велогонка на шоссе Horizon Park Women Challenge, где победительницей и призерами стали исключительно представительницы Украины, сообщает оргкомитет соревнований.

1 - место на счету Татьяны Рябченко (сборная Украины), 2-е — у Ирины Семеновой (Николаевская область), 3-е — Анны Соловей (сборная Украины).

Это крайне важная гонка для украинских спортсменок, ведь набранные очки позволяют отобраться женщинам на Олимпийские Игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Велогонка Race Horizon Park в этом году отмечает 5-летний юбилей в статусе международной.