Украинец Буц выиграл первую из трех велогонок Race Horizon Park

Впервые в истории велогонки пятничный маршрут прошел по так называемому «Олимпийском кольцу», где победу одержал украинец Виталий Буц, сообщают организаторы соревнований.

Второе место у поляка Ячека Морайко, бронза у Самира Джабраилова из Азербайджана.

Специально к проведению международной велогонки была отремонтирована трасса соревнований, а организаторы уверены, что отныне «Олимпийское кольцо» примет велогонки других уровней для любителей и профессионалов. Это своеобразный вклад в возрождение спортивных традиций Украины.

«Благодаря помощи киевской ОГА удалось привести трассу в пригодное для соревнований состояние, при этом в очень короткий срок. Ее открыли в 1969 году, а к 1980 ей был дан отдельный статус олимпийской трассы. Она имеет свои особенности, в частности крутой подъем, что считается хорошей подготовкой для серьезных велосипедистов. Часть этого настоящего спортивного сооружения даже на картах Киева обозначена как улица велотрек. Я убежден, что сегодняшняя велогонка создает новое традиционное место тренировок для жителей Киева и Киевской области, которые стремятся вести здоровый образ жизни», — заявил президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park Александр Башенко.

Что касается организации, то главный комиссар Международного союза велосипедистов (UCI) из Нидерландов Мартин Брюйн оценил ее очень высоко: «На самом деле, просто замечательно. Перед гонкой я слышал довольно много опасений, но они совершенно не оправдались. Должен сказать, что организаторы совершили большой прорыв в области безопасности—- действительно очень приятно, что проблем с обеспечением безопасности на трассе нет. Это была безумно увлекательная гонка, которая была интересной для зрителей на каждом участке. Приятно, что киевской команде, которая обычно доминирует на украинских гонках, составили конкуренцию. Моя оценка позитивная, Race Horizon Park растет с каждым годом».

Horizon Park Race For Peace стала отличным прологом к серии Race Horizon Park, которая завтра, 28 мая, продолжится гонкой на Майдане Horizon Park Race Maidan, в рамках которой впервые пройдет и женская международная гонка Horizon Park Women Challenge.

Международная велогонка в Киеве проходит 27-29 мая