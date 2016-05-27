Теннисистка Свитолина: "Еще будем обсуждать тактику игры на матч с Иванович"

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Тэйлор Таунсэнд во втором раунде Открытого чемпионата Франции и рассказала о подготовке к матчу с Аной Иванович, сообщает Теннисный портал Украины.

«От своей сегодняшней соперницы я ожидала более качественной игры. Моей задачей было терпеть, не ошибаться и переходить в атаку. В конце первого сета я сумела прибавить, и во второй партии мне удалось сломать игру американки.

О матче против Иванович я еще не думала. Мы будем обсуждать тактику на этот поединок с Жюстин Энен и Йеном Хьюзом. Мы играли с ней 7 раз: трижды на грунте и четырежды на харде. Я все предыдущие встречи Ане проиграла. Она очень сложная соперница, играть против нее трудно на любом покрытии.»

Как сообщал УНИАН, Свитолина осталась единственной представительницей Украины на турнире в Париже. Остальные спортсмены выбыли из борьбы в первом-втором круге соревнований.

Накануне Свитолина обыграла Тэйлор Таунсенд со счетом 6:3, 6:0.

Матч Свитолина - Иванович состоится в субботу, 28 мая.