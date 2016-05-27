Международная велогонка Race Horizon Park впервые пройдет по "Олимпийскому кольцу"

Впервые в истории велогонки пятничный маршрут проходит по так называемому «Олимпийскому кольцу», сообщает оргкомитет соревнований.

Специально к проведению международной велогонки была отремонтирована трасса соревнований, а организаторы уверены, что отныне «Олимпийское кольцо» сможет принять велогонки других уровней для любителей и профессионалов. Это своеобразный вклад в возрождение спортивных традиций Украины.

«Благодаря Race Horizon Park 2016 историческая велотраса получила вторую жизнь — так называемое «Олимпийское кольцо», построенное в Киево-Святошинском районе столицы как запасное к Олимпиаде 1980 года, стало маршрутом для велогонщиков. По традиции на время Олимпийских Игр всегда прекращались войны. К сожалению, ради нашей велогонки не прекращаются военные действия в стране, но гонка пятницы имеет очень символическое название, она посвящена миру. Race Horizon Park открывает Украину миру, иностранные команды убеждаются в том, что у нас происходят не только войны и революции, но и спортивные мероприятия высокого международного уровня», — сказал во время торжественно открытия Александр Башенко, глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины.

Участие в Гонке за мир принимают 27 команд (16 иностранных и 11 украинских). Главным судьей Race Horizon Park 2016 стал комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн, один из самых опытных и титулованных судей UCI.

«Призовой фонд гонки состоит из призовых каждого дня, ведь каждый день — это отдельный старт и отдельные призовые. Если взять призовые за три однодневные мужские гонки и две женские (все имеют международный уровень), то это около 16 тысяч евро. Все призовые регламентированные Международным союзом велосипедистов: за первое место в каждой из гонок победитель получит 1,5 тыс. евро » , — рассказал директор международной велогонки Race Horizon Park Денис Шолудько.

Велогонка Race Horizon Park 2016 будет проходить с 27 по 29 мая.