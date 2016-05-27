Международная велогонка Race Horizon Park впервые пройдет по "Олимпийскому кольцу"
Под Киевом стартовала международная велогонка Horizon Park Race for Peace (Гонка ради Мира), которая открывает трехдневные соревнования Race Horizon Park 2016.
Впервые в истории велогонки пятничный маршрут проходит по так называемому «Олимпийскому кольцу», сообщает оргкомитет соревнований.
Специально к проведению международной велогонки была отремонтирована трасса соревнований, а организаторы уверены, что отныне «Олимпийское кольцо» сможет принять велогонки других уровней для любителей и профессионалов. Это своеобразный вклад в возрождение спортивных традиций Украины.
«Благодаря Race Horizon Park 2016 историческая велотраса получила вторую жизнь — так называемое «Олимпийское кольцо», построенное в Киево-Святошинском районе столицы как запасное к Олимпиаде 1980 года, стало маршрутом для велогонщиков. По традиции на время Олимпийских Игр всегда прекращались войны. К сожалению, ради нашей велогонки не прекращаются военные действия в стране, но гонка пятницы имеет очень символическое название, она посвящена миру. Race Horizon Park открывает Украину миру, иностранные команды убеждаются в том, что у нас происходят не только войны и революции, но и спортивные мероприятия высокого международного уровня», — сказал во время торжественно открытия Александр Башенко, глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины.
Участие в Гонке за мир принимают 27 команд (16 иностранных и 11 украинских). Главным судьей Race Horizon Park 2016 стал комиссар из Нидерландов Мартин Брюйн, один из самых опытных и титулованных судей UCI.
«Призовой фонд гонки состоит из призовых каждого дня, ведь каждый день — это отдельный старт и отдельные призовые. Если взять призовые за три однодневные мужские гонки и две женские (все имеют международный уровень), то это около 16 тысяч евро. Все призовые регламентированные Международным союзом велосипедистов: за первое место в каждой из гонок победитель получит 1,5 тыс. евро » , — рассказал директор международной велогонки Race Horizon Park Денис Шолудько.
Велогонка Race Horizon Park 2016 будет проходить с 27 по 29 мая.