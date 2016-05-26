Антидопинговое агентство США призвало отстранить Россию от всех соревнований

Тайгарт считает, что Россия должна предоставить гарантии сотрудничества с Ричардом Маклареном, который возглавляет комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию случаев использования запрещенных препаратов российскими спортсменами, сообщает Zaxid.net.

«Россия не может рассчитывать на соревнования, если отказывается предоставлять полный доступ сотрудникам антидопинговой комиссии к спортсмеамв», - добавил президент USADA.

Читайте также: Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Чичерова и еще 13 россиян подозреваются в применении допинга на Играх-2008

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил нескольких российских чемпионов, которые завоевали золото во время Олимпиады-2014 в Сочи в употреблении допинга. Григорий Родченков назвал конкретные имена, а также рассказал, как именно российские чиновники сумели заменять пробы с содержанием допинга на чистые пробы.

На основании результатов расследования МОК может полностью отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро (5-21 августа).

Российские легкоатлеты пока отстранены от международных соревнований после того, как в ноябре 2015 года WADA обнародовало доклад о том, что глава московской лаборатории WADA Григорий Родченков отдал приказ уничтожить 1417 положительных допинг-проб российских атлетов.