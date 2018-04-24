Будущее украинского Олимпизма: в "спартанской" обстановке и с туманными перспективами

В год проведения очередных летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Украина, в который раз, возлагает основные надежды на «старые проверенные кадры». Тех, чье мастерство «ковалось» на заре Независимости (в середине 90-х годов прошлого века) и за счет старой материальной базы, оставшейся Украине по наследству еще от Госкомспорта СССР.

Касательно новых талантов, взращенных в последние годы, их число измеряется буквально единицами. Атлеты действительного высокого международного уровня у нас наперечет, и, в прямом смысле, на вес золота. Ведь воспитанные в Украине спортсмены, зачастую, приносят славу и олимпийские медали совершенно другим странам.

Так, на предыдущих играх в Сочи-2014 (зимних), олимпийские медали для Беларуси завоевали фристайлисты Алла Цупер и Антон Кушнир, представитель шорт-трека Владимир Григорьев (за Россию), а также фигуристки Татьяна Волосожар (в паре с Максимом Траньковым, Россия) и Алена Савченко (в паре с Робином Шолковы, Германия).

Не менее представительной будет украинская «диаспора» в составе разных национальных сборных и на предстоящих Играх в Рио. Одна только команда Азербайджана насчитывает с десяток украинских гребцов, борцов, гимнастов и т.д. самого высокого мирового уровня. Тех, кто будет бороться с представителями Украины за награды Игр.

Основу олимпийской подготовки с «младых ногтей» в нашей спортивной системе уже десятилетия составляют специализированные спортшколы – ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа), СДЮШОР (Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва) и ШВСМ (Школа высшего спортивного мастерства). Разделение на три группы в советской спортивно-образовательной системе предполагало развитие детско-юношеского массового спорта в ДЮСШ, занятия наиболее одаренных детей в СДЮШОР и уже совсем отдельной категорией шли ШВСМ, на которые возложена обязанность развитие спорта высших достижений и подготовка спортсменов высокого класса.

С момента распада Советского Союза в воспитании украинских атлетов не поменялось практически ничего. Система осталась та же, а школы с годами только морально устаревают и ветшают. Есть лишь отдельные примеры того, как государство подчеркнуто показательно заботится о наших ведущих атлетах. Такие как история с гимнастических ковром нового поколения, постеленным в зале на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Но эта история не имеет отношения к системе детско-юношеского спорта. А с недавних пор этот самый детско-юношеский спорт и вовсе был переведен на баланс местных бюджетов.

В конце 2014-го года система ДЮСШ была переведена в подчинение областных и городских Советов, а также ДФСО (добровольных физкультурно-спортивных обществ). Временная субвенция в 100 миллионов гривен была рассчитана на переходной период сроком всего на год. По окончании 2015-го, бремя финансирования школ было полностью взвалено на плечи местных бюджетов и ГФСО. Касательно же школ олимпийского резерва – СДЮШОР – то это вообще сейчас «штучный товар» в Украине. Позволить себе его могут не только далеко не во всех регионах страны, но и не все виды спорта.

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«До 2015 года детско-юношеские спортивные школы частично финансировались из местных бюджетов, частично - из Фонда социального страхования. Сейчас все пойдет через местные бюджеты. Министерству молодежи и спорта Украины следует проследить, чтобы эти деньги не «потерялись» по дороге в ДЮСШ», - отмечал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

На данный момент в Украине действует 1369 ДЮСШ, в которых занимается около полумиллиона детей. И это при том, что еще по состоянию на октябрь 2011 в Украине функционировало 1687 детско-юношеских спортивных школ разных форм собственности и подчинения. Впрочем, далеко не все из них работают эффективно и сейчас, когда количество заведений сократилось более чем на три сотни.

«Министерство определяет стандарты, критерии работы ДЮСШ - планы занятий, требования к образованию тренеров, количество детей в группах. Решение о ликвидации той или иной школы принимает тот, кто ее финансирует, кто является собственником школы. А это, преимущественно, районные, городские или местные советы. Также часть ДЮСШ находится в собственности частных лиц и физкультурно-спортивных обществ (ФСО)», - заявляет Жданов.

«В прошлом году, по разным данным и причинам, было закрыто от 73 (государственная статистика) до 83 (областные госадминистрации) ДЮСШ (0,59% от их общего количества школ), в которых учились 30 000 человек. Но это не значит, что эти дети пошли на улицу. Их просто перевели в другие школы: либо новосозданные, либо объединенные. Например, в Днепропетровской области 11 ДЮСШ физкультурно-спортивных обществ были закрыты, но, при этом, создано 10 новых коммунальных ДЮСШ, куда были переведены дети и тренеры», - добавляет министр.

Основная проблема украинских спортивных школ – традиционная: недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база. При этом, школы еще и зависят от начальства на местах, которое не всегда рьяно исполняет свои обязанности. Так, в конце апреля в публичную плоскость перетек скандал в Херсонской области, где руководители ряда федераций выразили недоверие областному спортивному руководству в целом и начальнику управления молодежи и спорта Херсонской облгосадминистрации Юрию Семченко, в частности. Одним из наиболее острых стал вопрос 10 школ областных отделений ФСТ. Якобы, руководство надеялось на субвенцию, изначально зная, что в этом году ее уже не будет…

Херсонская область считается самой неблагополучной в Украине по уровню финансирования спортшкол. Впрочем, это не означает, что в других регионах Украины ситуация значительно лучше. Деньги на ДЮСШ, возможно, там и находят. Но того уровня финансирования, которое бы полностью удовлетворяло потребности школ, разумеется, при нынешней ситуации в Украине, быть не может.

Одним из решений этой проблемы могло бы стать финансирование детско-юношеского спорта за счет части налогов. Об этом еще год назад говорили в Верховной Раде и Министерстве по делам молодежи и спорта. Так, опыт стран ЕС подсказывает, что детско-юношеский спорт может финансироваться из части налогов, которые выплачивают операторы лотерей. В частности, речь идет о законопроекте об усилении государственного контроля за лотерейной сферой и направлении отчислений от государственных лотерей на финансирование медицины, культуры и спорта. Из этих средств 20% прибыли должна идти на спорт.

Но с этим законопроектом пока не все так просто, поскольку идет большая лоббистская борьба вокруг такого «лакомого кусочка» как лотереи. Вопрос поднимался еще в феврале 2015-го, но за это время были приняты лишь две «косметические» поправки, не имеющих ничего общего с усилением госконтроля.

Что уж говорить об обычных рядовых ДЮСШ, если даже «элитные» школы испытывают большие проблемы. Ярким примером тому - столичная хоккейная ДЮСШ «Сокол», воспитавшая целое поколение известных игроков далеко за пределами Украины. В том числе, и в сильнейшей лиге мира НХЛ. Через кузницу талантов прошли Анатолий Найда, Дмитрий Христич, Алексей Житник, Александр Годынюк, Вячеслав Завальнюк, Василий Бобровников, Константин Симчук, Сергей Климентьев, Валентин Олецкий, Юрий Гунько, Александр Савицкий, Игорь Карпенко, Вячеслав Тимченко…

Сейчас школа, зачастую, вынуждена проводить занятия на катках, малопригодных даже для детского хоккея, не говоря уже о подготовке игроков подросткового возраста. Каток на Мельникова,46, где, в свое время, проводил матчи и киевский «Сокол», по-прежнему не функционирует. И шансов на его открытие достаточно мало. Правда, в последнее время, школа «Сокол» «осела» на льду соответствующего нормам и международным правилам хоккея катке АТЭК. Также хоккеем в столице можно профессионально заниматься на относительно новой Ледовой арене на улице Шаллет.

В этом году бьют в набат и наши знаменитые фехтовальщицы-саблистки Харлан и Ко, у которых могут забрать зал для тренировок в Николаеве. И если самим прославленным чемпионкам, которые будут представлять Украину на Игра в Рио, найдется где тренироваться, то вот школу в городе, где, в последние годы, настоящий бум фехтования, с высокой вероятностью могут закрыть. А это значит, что десятки юных талантливых и перспективных фехтовальщиков останутся без возможности продолжать занятия спортом.

Два года назад, по инициативе президента Федерации плавания Украины Дмитрия Качуровского, рабочая группа из представителей нескольких всеукраинских спортивных федераций вынесла на рассмотрение проект реформы спорта. Основной посыл в реформе детско-юношеского спорта заключался в том, что деньги будут выделяться государством конкретно на каждого ребенка – 15% от минимальной заработной платы. Деньги должны получать спортклубы, которые и будут оказывать спортивно-педагогические услуги. По такой системе, все, кто в клубах занимаются, смогут участвовать в соревнованиях. Клуб, по задумке авторов реформы, должен был зарегистрироваться в федерации по виду спорта, утвердить свои программы подготовки, войти в национальный реестр клубов, который даст ему право работать с государственными деньгами в массовом спорте.

По финансам эта система выглядела гораздо привлекательнее, чем существующая. Впрочем, новация не нашла серьезной поддержки у федераций и отдельных чиновников, и реформа была отложена. Видимо, надолго.

Состояние ДЮСШ в Украине нельзя назвать критическим, но и хороших перспектив для отечественного спорта оно не несет. На такой материально-технической базе можно взрастить талантливого от природы спортсмена-самородка, таких как Олег Верняев, Яна Клочкова, Ольга Харлан… А вот создать группу сильных середняков, тех, кто будет постоянно «мелькать» в рейтингах международных федераций по видам, уже вряд ли. И причины этого очевидны. Подход к воспитанию молодых спортсменов в Украине кардинально не меняется еще со времен введения советских стандартов. И Украина остается едва ли не единственной постсоветской страной, которая ничего не изменила в системе детско-юношеского спорта.

Кирилл Стадниченко