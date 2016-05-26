Принимавшую мельдоний Шарапову внесли в заявку на Олимпиаду в Рио

Российская теннисистка Мария Шарапова будет внесена в заявку для участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, заявил "Р-Спорт" президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев.

Согласно правилам отбора на Олимпийские игры 2016 года, в одиночном разряде от одной страны могут выступить четыре теннисистки, располагающиеся выше остальных соотечественниц в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно рейтингу от 23 мая Шарапова (23-е место) идет второй среди россиянок вслед за Светланой Кузнецовой (15).

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Как сообщал УНИАН, Шарапова 7 марта на специально организованной пресс-конференции заявила, что получила уведомление о том, что в ее допинг-пробе, взятой во время выступления на Открытом чемпионате Австралии, найдены следы мельдония. Российская теннисистка была временно отстранена от участия во всех турнирах с 12 марта.