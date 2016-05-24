Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Игра завершилась со счетом 6:1, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Посеянная на турнире под 18-м номером украинка имела полное преимущество в игре с соперницей. Украинка разгромила румынку в первой партии и имела солидное превосходство в три гейма по итогам второго сета.

Таким образом, Свитолина стала второй украинкой, пробившейся во второй круг соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее в женском турнире в матче первого раунда Екатерина Бондаренко неожиданно обыграла итальянку Роберту Винчи, которая была седьмой сеянной на турнире - 6:1, 6:3. Вместе с тем, еще две украинки проиграли и покинули турнир. Марина Заневская в двух сетах уступила немке Аннике Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженке Каролин Гарсии (3:6, 5:7).

Сегодня днем также единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Илья Марченко уступил представителю Доминиканской республики Виктору Эстрелла Бургосу. Матч завершился в трех сетах - 5:7, 4:6, 3:6.