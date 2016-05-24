Украинец Омельчук победил на этапе Кубка мира по стрельбе
В Мюнхене (Германия) завершились соревнования этапа Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров, где победу праздновал украинец Олег Омельчук.
Наш спортсмен набрал 201,9 очка, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец опередил на 0,8 очка турка Исмаила Келеша. Третьим призером стал Хоан Сюань из Вьетнама (179,8).
Два других украинца - Денис Кушниров и Павел Коростылев в финал не пробились, заняв в квалификации 12-е и 29-е места соответственно.
Ранее, 22 мая, на этом же турнире украинская олимпийская чемпионка Елена Костевич стала стала серебряным призером в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м.Она уступила только Чжан Цзинцзин из Китая. В свою очередь, Сергей Кулиш завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (186,8 очка). Первые два места на пьедестале заняли представители Китая. Победил Цян Сюэчао (210,6), вторым стал Цао Ифей (208,3).
Этап Кубка мира в Мюнхене проходит с 19 по 26 мая.